Пострадавших нет

ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области. Под удар попали Теткино и - в третий раз за день - Алексеевка. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"На границе в Глушковском районе снова неспокойно, противник обстрелял Тёткино и уже в третий раз Алексеевку. Наши бойцы отбили атаку. Пострадавших нет. По мере появления новых данных буду информировать", - написал губернатор в Telegram.

Накануне обстрелу подверглась территория сахарного завода в Глушковском районе Курской области.

Глава Курской области объявил о введении на территории региона "желтого" (высокого) уровня террористической опасности с 11 апреля в связи с возможными провокациями с украинской стороны. Затем действие этого режима неоднократно продлевалось.

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