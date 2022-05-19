В пустоту: Байден общается с ботами в Twitter

Половина подписчиков президента США в Twitter оказались фейками

Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Наши американские товарищи используют опыт, отраженный в старой советской песне.

Джо Байден снова на арене! Не устает неугомонный старик развлекать публику. Тут выяснилось, что половина его подписчиков в "Твиттере", который был заблокирован в России, это липовые персонажи. Порадовать пожилого человека лайками и подписками – дело благородное. Но вмешался вездесущий Илон Маск. Который этот самый "Твиттер" решил купить. И затеял проверку.

Из 22 миллионов подписчиков, которые якобы регулярно читают реплики президента США, более 49 процентов оказались фейковыми. Президент США говорит в пустоту?

Читатели издания "НьюсВик", которое сообщило, что половина подписчиков Байдена – чистая подделка, пришли к выводу, что и половина избирателей, которые голосовали за него – тоже фейковые. А, может, и сам Байден – фейк?

Илон Маск сообщил что 20 процентов учётных записей в "Твиттере" - фейк, подделка. А "Твиттер" в Америке – очень влиятельный портал. Но ведь кто-то плодит эти мертвые души, показывая миру, какая огромная аудитория читает весь бред, который несет в этой соцсети не только Байден. Кого вообще берут на работу в Белый дом? По каким параметрам отбирают сотрудников в администрацию. Вот что говорит новый официальный представитель администрации. Встречайте, Карин Жан-Пьер: "Я – первая чёрная, первая лесбиянка и одновременно первая иммигрантка, которая заняла эту должность".

А мы над Джен Псаки потешались. Так та была просто гений и профессионал высокого полёта. Зато теперь понятно, что нужно писать в резюме тем, кто хочет работать в Белом доме. Гастарбайтер нетрадиционной ориентации – попадание в команду практически обеспечено.

Младенческий лепет американского лидера вызывает сочувствие. А его фейковая аудитория в "Твиттере" лишний раз напоминает о том, что у старика в действительности всё не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"