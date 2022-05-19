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"Осознанная акция ЕС": сенатор объяснил вывоз зерна с Украины

08:56
  • четверг
  • 19 мая 2022

Для Украины остро стоит вопрос продовольственной безопасности

На что рассчитывают западные страны, пытаясь втянуть Швецию и Финляндию в НАТО? Сколько европейские потребители готовы терпеть ущерб от антироссийских санкций? Осознают ли западные лидеры, в какую цену обойдётся их избирателям продолжение такой политики?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с сенатором Игорем Морозовым.

"Откуда новый урожай может взяться, если все пошло не так, как планировалось. Сегодня очень остро стоит вопрос для Украины. Я думаю, что это осознанная акция ЕС. Они понимают, что правительство может перейти в другой статус, если вообще сохранится. И они решили за свои поставки забрать хотя бы зерно", - отметил он.

Полный комментарий сенатора смотрите в видео

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