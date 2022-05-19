Мужество и профессионализм: названы имена новых героев спецоперации

Об этом сообщили в Минобороны

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали в четверг в Минобороны.

Сержант Денис Шамалюк в ходе патрулирования обнаружил группу украинских радикалов, готовивших диверсию в отношении наших военных. Сержант Шамалюк скрытно подобрался к противнику и, бросив гранаты, ликвидировал двоих боевиков, ещё шестеро сдались в плен. В ходе допроса они выдали координаты украинской военной техники, которая впоследствии была уничтожена авиаударом.

Старший сержант медицинской службы Дмитрий Насонов, рискуя собственной жизнью, спас раненых сослуживцев. Он оказал первую помощь своему командиру и водителю санитарного автомобиля, пострадавшим в результате миномётного обстрела с позиций националистов. А после - вывез их из-под огня и доставил в госпиталь, сообщает "ТВ Центр".

Старший лейтенант Константин Столяров организовал работу замаскированного поста корректировки огня артиллерии, точно определял и оперативно передавал координаты объектов националистов. В результате грамотных действий старшего лейтенанта Столярова наши военные уничтожили миномётную батарею противника и до 12 радикалов.

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