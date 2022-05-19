ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в России продолжает расти

09:06
  • четверг
  • 19 мая 2022

Режим ЧС действует в пяти регионах

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 6 с половиной тысяч гектаров. Режим ЧС действует уже в 5 регионах - это Курганская и Иркутская области, Красноярский край, республики Тыва и Хакасия.

В 19 субъектах ликвидировали 88 пожаров, еще 97 продолжают тушить. Из Курганской области, где ситуация стабилизировалась, людей и технику перебрасывают в Тыву.

В Иркутской области работает авиация МЧС, в том числе самолет Бе-200. В Красноярском крае с начала пожароопасного периода выявлено более тысячи очагов, возникших из-за пала сухой травы. Накануне огонь добрался до деревни Подкаменка Бирилюсского района - повреждены 5 строений, 20 домов удалось спасти.

Особый противопожарный режим в настоящий момент действует в 43 российских регионах, к борьбе с огнем привлечены более 4 тысяч человек, задействовано около 900 единиц техники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.