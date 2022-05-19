Площадь лесных пожаров в России продолжает расти

Режим ЧС действует в пяти регионах

Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 6 с половиной тысяч гектаров. Режим ЧС действует уже в 5 регионах - это Курганская и Иркутская области, Красноярский край, республики Тыва и Хакасия.

В 19 субъектах ликвидировали 88 пожаров, еще 97 продолжают тушить. Из Курганской области, где ситуация стабилизировалась, людей и технику перебрасывают в Тыву.

В Иркутской области работает авиация МЧС, в том числе самолет Бе-200. В Красноярском крае с начала пожароопасного периода выявлено более тысячи очагов, возникших из-за пала сухой травы. Накануне огонь добрался до деревни Подкаменка Бирилюсского района - повреждены 5 строений, 20 домов удалось спасти.

Особый противопожарный режим в настоящий момент действует в 43 российских регионах, к борьбе с огнем привлечены более 4 тысяч человек, задействовано около 900 единиц техники.

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