Человек погиб при обстреле Курской области со стороны Украины

Есть материальный ущерб

Очередной обстрел села Тёткино в Курской области закончился трагедией: погиб как минимум один человек. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, погибший — водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту, написал Старовойт.

Имеются также раненые. Им оказывается первая помощь. Нанесен материальный ущерб: пострадало несколько домов, в селе ликвидируют возгорания. Губернатор Курской области заверил, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.

18 мая стало известно, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области. Под удар попали Тёткино и — в третий раз за день — Алексеевка. Однако в тот день никто не пострадал.

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