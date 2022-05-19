ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Человек погиб при обстреле Курской области со стороны Украины

08:52
  • четверг
  • 19 мая 2022

Есть материальный ущерб

Очередной обстрел села Тёткино в Курской области закончился трагедией: погиб как минимум один человек. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
Пограничный пункт попал под обстрел в Курской области

Как пояснил политик в своем Telegram-канале, погибший — водитель фуры, который привез сырье на местный спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту, написал Старовойт.

Имеются также раненые. Им оказывается первая помощь. Нанесен материальный ущерб: пострадало несколько домов, в селе ликвидируют возгорания. Губернатор Курской области заверил, что всем пострадавшим семьям окажут всю необходимую помощь.

18 мая стало известно, что ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области. Под удар попали Тёткино и — в третий раз за день — Алексеевка. Однако в тот день никто не пострадал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обстрел в Курской области
Обстрел в Курской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.