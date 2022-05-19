ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Матвиенко заверила в безопасности России после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

08:19
  • четверг
  • 19 мая 2022

Спикер Совета Федерации прокомментировала планы расширения альянса

Российская Федерация сумеет обеспечить свою безопасность, несмотря на появление НАТО на территории Финляндии и Швеции. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы скандинавских государств присоединиться к альянсу.
Генсек НАТО принял заявки Финляндии и Швеции

Матвиенко выразила мнение, что вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы, поскольку не добавит ей стабильности. Прежде Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет, и "все ценили такую позицию", подчеркнула политик.

Решение о вступлении в НАТО, по словам спикера Совфеда, в Хельсинки и Стокгольме было принято не самостоятельно, а "под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО". Матвиенко указала, что "уж очень быстро оно прокручивается", а по серьезнейшему вопросу о членстве в альянсе даже не проводились референдумы.

В интервью "Известиям" Матвиенко выразила сожаление в связи с намерением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, напомнив о десятилетиях взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для нашей страны. Он также отметил, что НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво. Все это усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности, подчеркнул глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.