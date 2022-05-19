Матвиенко заверила в безопасности России после присоединения Финляндии и Швеции к НАТО

Спикер Совета Федерации прокомментировала планы расширения альянса

Российская Федерация сумеет обеспечить свою безопасность, несмотря на появление НАТО на территории Финляндии и Швеции. С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планы скандинавских государств присоединиться к альянсу.

Матвиенко выразила мнение, что вступление этих стран в НАТО негативно скажется и на политическом состоянии Европы, поскольку не добавит ей стабильности. Прежде Швеция и Финляндия демонстрировали реальный нейтралитет, и "все ценили такую позицию", подчеркнула политик.

Решение о вступлении в НАТО, по словам спикера Совфеда, в Хельсинки и Стокгольме было принято не самостоятельно, а "под давлением коллективного Запада, в первую очередь США и НАТО". Матвиенко указала, что "уж очень быстро оно прокручивается", а по серьезнейшему вопросу о членстве в альянсе даже не проводились референдумы.

В интервью "Известиям" Матвиенко выразила сожаление в связи с намерением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, напомнив о десятилетиях взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угроз для нашей страны. Он также отметил, что НАТО используется как инструмент внешней политики США, и делается это весьма агрессивно, искусно и настойчиво. Все это усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности, подчеркнул глава государства.

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