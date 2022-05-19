В Гидрометцентре рассказали, когда улучшится погода в Москве

Вскоре осадки прекратятся, а ветер ослабеет

В столичном регионе с воскресенья, 22 мая, наступит погода без осадков и потеплеет. Об этом в четверг, 19 мая, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Синоптик заверила, что "дождики совсем скоро закончатся". 19 мая еще прогнозируются небольшие осадки местами, а затем — преимущественно без осадков.

Воздух днем будет прогреваться все лучше и лучше: 22 и 23 мая температура будет достигать 13-18 градусов тепла, пообещала Макарова. Кроме того, к выходным ослабеет ветер, а солнце "будет припекать", цитирует эксперта ТАСС.

Ранее в агентстве "Метеоновости" рассказали, что в ближайшее время циклон, определяющий погоду в Центральной России, сменится антициклоном. Благодаря этому в облаках появятся просветы, осадки прекратятся.

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