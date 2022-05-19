ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Гидрометцентре рассказали, когда улучшится погода в Москве

08:40
  • четверг
  • 19 мая 2022

Вскоре осадки прекратятся, а ветер ослабеет

В столичном регионе с воскресенья, 22 мая, наступит погода без осадков и потеплеет. Об этом в четверг, 19 мая, рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.
Москвичам придется подождать майского тепла

Синоптик заверила, что "дождики совсем скоро закончатся". 19 мая еще прогнозируются небольшие осадки местами, а затем — преимущественно без осадков.

Воздух днем будет прогреваться все лучше и лучше: 22 и 23 мая температура будет достигать 13-18 градусов тепла, пообещала Макарова. Кроме того, к выходным ослабеет ветер, а солнце "будет припекать", цитирует эксперта ТАСС.

Ранее в агентстве "Метеоновости" рассказали, что в ближайшее время циклон, определяющий погоду в Центральной России, сменится антициклоном. Благодаря этому в облаках появятся просветы, осадки прекратятся.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дождь
Дождь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.