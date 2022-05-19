Посол России в США оценил роль Запада в продовольственном кризисе

Неграмотные действия западных государств сыграли свою роль

Неграмотные макроэкономические шаги Запада подорвали продовольственную безопасность в мире задолго до начала российской спецоперации на Украине. Об этом в среду, 18 мая, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что обострение продовольственного кризиса произошло после волны "односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков".

По словам Антонова, "заявления западников о том, что их запреты не касаются поставок продовольствия и удобрений — лукавство", поскольку на ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах.

Несмотря на это, Россия остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам в части экспортных поставок продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и других важных товаров, говорится в Telegram-канале российского посольства в США.

Ранее замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что из-за западных санкций в отношении Москвы разрушится ряд глобальных цепочек поставок товаров, усилится энергетический кризис, наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

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