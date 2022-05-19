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Вашингтон отказался поставлять Киеву системы залпового огня

08:38
  • четверг
  • 19 мая 2022

Опасаются, что украинские военные ударят по территории России

Киев несколько месяцев умоляет Вашингтон поставить ему американские реактивные системы залпового огня. Однако администрация президента США Джо Байдена отказывается: в Белом доме опасаются, что Украина применит их для ударов по целям на территории России, сообщили источники издания Politico.

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В Белом доме опасаются, что поставка американских РСЗО может быть расценена Москвой как обострение ситуации. Авторы статьи указывают, что такие вооружения позволят украинским войскам вести огонь с относительно безопасной дистанции, быстро сворачиваться и уходить до того, как российские беспилотники и артиллерия смогут засечь их местоположение.

В администрации Байдена также напомнили, что в последние несколько недель объем выделенных Конгрессом средств начал сокращаться. Поэтому решено, что эффективнее и рациональнее отправить 90 гаубиц, чем РСЗО той же стоимости.

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