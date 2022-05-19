Вашингтон отказался поставлять Киеву системы залпового огня

Опасаются, что украинские военные ударят по территории России

Киев несколько месяцев умоляет Вашингтон поставить ему американские реактивные системы залпового огня. Однако администрация президента США Джо Байдена отказывается: в Белом доме опасаются, что Украина применит их для ударов по целям на территории России, сообщили источники издания Politico.

В Белом доме опасаются, что поставка американских РСЗО может быть расценена Москвой как обострение ситуации. Авторы статьи указывают, что такие вооружения позволят украинским войскам вести огонь с относительно безопасной дистанции, быстро сворачиваться и уходить до того, как российские беспилотники и артиллерия смогут засечь их местоположение.

В администрации Байдена также напомнили, что в последние несколько недель объем выделенных Конгрессом средств начал сокращаться. Поэтому решено, что эффективнее и рациональнее отправить 90 гаубиц, чем РСЗО той же стоимости.

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