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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 525 миллионов

08:58
  • четверг
  • 19 мая 2022

Больше всего зараженных по-прежнему в США

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 525 миллионов. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной экспертами на утро 19 мая, за время с начала пандемии в мире зарегистрировано 525 379 518 заболевших коронавирусом. Скончались после заражения COVID-19 6 283 575 пациентов.

На первом месте по числу заразившихся по-прежнему США: там зарегистрировано 82 951 379 случаев заболевания. В Индии число заразившихся COVID-19 достигло 43 129 563, в Бразилии обращались к врачам 30 701 900 заболевших коронавирусом, сообщается на сайте университета.

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