В Великобритании допустили использование Россией "сирийской тактики"

Такую тактику, по мнению британских политиков, Москва может использовать на Украине

Депутат британского парламента Лин Браун задала министру иностранных дел и международного развития Лиз Трасс вопрос, в котором не исключила, что Россия может использовать на Украине тактику ведения боевых действий, отработанную еще в Сирии.

В обращении к Трасс парламентарий попросила оценить достоверность сообщений о том, что Сирия использовалась в качестве полигона для отработки российской тактики, которая сейчас применяется на Украине.

Трасс на вопрос не ответила. Однако британский министр по делам Европы Джеймс Клеверли заявил, что Россия ответственна за якобы "нарушения международного гуманитарного права и международных норм в области прав человека" в Сирии и на Украине, сообщает RT.

Ранее в МИД России указали, что именно Украина и Запад применяют на тактику, которую использовали западные государства в Сирии: мирных граждан держат в заложниках так называемые "умеренные боевики". Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова напомнила, что этих экстремистов западные страны воспевали как борцов за свободу, демократию. А когда сирийские правительственные войска при поддержке российских вооруженных сил прижали террористов к стенке, тут же стали требовать открытия для них гуманитарных коридоров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"