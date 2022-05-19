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В Думе предложили добавлять неделю к отпуску за его проведение в России

10:02
  • четверг
  • 19 мая 2022

Это поможет развитию внутреннего туризма, считает депутат Хамзаев

Россиянам, которые не менее половины своего ежегодного оплачиваемого отпуска (две недели) проводят на отечественных курортах, нужно добавлять еще семь дней оплачиваемого отпуска. Такую инициативу выдвинул депутат Государственной думы Султан Хамзаев.

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Парламентарий заявил, что это поддержит не только отечественную туристическую отрасль, поскольку россияне будут чаще делать выбор в пользу российских мест отдыха вместо Турции, Египта, ОАЭ, Таиланда и других стран. По мнению Хамзаева, предлагаемый им подход позволит России конкурировать с этими туристическими кластерами, поскольку в нашей стране "климатические и природные достояния куда более лучше".

Депутат заявил, что намерен направить свое предложение в Ростуризм, сообщает РИА Новости.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее рассказала, что за три года объем финансирования туристической отрасли из бюджета России вырос в 10 раз — до 75 млрд рублей. Такого объема финансирования туризма не было никогда в истории современной России.

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