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Подразделение ВСУ заявило Зеленскому об отказе воевать

09:30
  • четверг
  • 19 мая 2022

В 115-й бригаде так и не дождались подкрпления

Подразделения Вооруженных сил Украины одно за другим отказываются выполнять приказы командования. Третий батальон 115-й бригады ВСУ, дислоцированный в Северодонецке, записал обращение к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и главкому Вооруженных сил Валерию Залужному.

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"Мы отказываемся выполнять боевые задачи, поскольку у нас нет подкрепления. Нет тяжелой техники, которая бы нас прикрывала. Ждем подкрепления уже две недели. Нас отправляют на верную смерть", - заявили украинские военные.

В обращении подчеркивается, что командование в подразделении отсутствует, старшие по званию не проявляют уважения к людям. Кроме того, в части нет техники. По словам украинских военных, они не отказываются защищать свою страну, но нести службу в таких условиях не будут.

Это уже второй подобный случай за последнюю неделю. На днях о невозможности продолжать службу заявило еще одно подразделение 115-й бригады: бойцы заявили, что некомпетентность руководства ведет к потере людей и техники, военные деморализованы, передает телеканал "Звезда".

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