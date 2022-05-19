"Нет техники и поддержки": украинские военные массово отказываются воевать

Спецоперация продолжается

ВКС России за минувшие сутки уничтожили дивизион зенитно-ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, также ликвидирована установка "Бук-М1" на территории ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Кроме того, российская авиация поразила два пункта управления, 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Тем временем набирает обороты процесс сдачи в плен боевиков украинских нацбатальонов, заблокированных на мариупольском комбинате "Азовсталь".

Украинские военные то и дело отказываются вести какие-либо бои и складывают оружие. В сети появилось обращение бойцов 3-го батальона 115-ой бригады ВСУ, которые вроде готовы защищать Незалежную, но жалуются, что голыми руками это делать невозможно. Поэтому считают лучшим решением развернуться и уходить с поля боя:

"Мы отказываемся выполнять боевое задание, потому что у нас нет оружия и нет огневой поддержки техники с тыла, которая прикрывала бы нас. Нас отправляют на верную смерть. Нет и не было нормального полевого командира, нет техники, не хватает людей".

Украинские боевики продолжают нести потери после ударов Вооружённых сил России. Разведка с воздуха передаёт координаты, по которым работают самоходные артиллерийские установки. Несмотря на внушительные размеры такой техники, отследить противнику её крайне трудно. Благодаря мобильности бронемашина быстро меняет позиции и становится практически неуловимой целью для врага.

Доблесть российских солдат не раз отмечалась высшим военным командованием страны. На кадрах, сделанных с беспилотника, экипаж танка Т-80 попал в засаду и вступил в неравный бой. Водитель-механик мастерски маневрирует под миномётным обстрелом и быстро занимает позицию. Наводчик молниеносно определяет цель, после чего наносится прицельный выстрел.

Похожий бой был заснят с воздуха и в Попасной. Российский танк Т-72 не оставляет боевым нацформированиям ни единого шанса. Умело используя ландшафт, танкисты становятся неуловимыми даже для нахваленных ВСУ американских противотанковых "Джевелинов". Отступая, националисты пытаются оставить после себя выжженную землю. И проще всего, по их мнению, в этом случае не противостоять российской военной мощи, а обстрелять частный жилой сектор, где нет танков и умелых танкистов.

Украинские военные обстреляли Петровский район города Донецка. Повреждены десятки домов. Много пострадавших среди мирного населения. У большинства резанные раны от стеклянных осколков. Взрывной волной выбило окна. Точно такая же ситуация и в Горловке. Одна женщина получила серьёзное ранение в шею. Донецкие хирурги спасли ей жизнь.

Впрочем, врачи ДНР и ЛНР самоотверженно дежурят на посту практически сутками. Работники скорой помощи в Мариуполе делают несколько десятков выездов за день. При том, что у них нет мобильной связи и вызвать фельдшера по телефону невозможно. Помогают военные и соседи, которые сами приходят на подстанцию и передают адреса, где нужны медики.

В районах, где сложилась сложная гуманитарная обстановка, продукты и воду адресно приносят сами военные. В первую очередь в дома, где живут старики и семьи с маленькими детьми. В наборах - продукты питания, вода, средства личной гигиены и переметы первой необходимости.

Гуманитарную помощь для Донбасса собрали сразу 60 российских регионов. В общей сложности, получилось больше полусотни вагонов – это почти 2,5 тысячи тонн самых необходимых для жителей Донецкой и Луганской народных республик вещей и продуктов. Причём, туда вошли не только провизия и одежда, но ещё строительные материалы, инструменты, генераторы и даже удобрения.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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