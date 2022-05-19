Джордж Буш перепутал Украину и Ирак

В соцсетях предположили, что политик неосознанно сказал правду про свои промахи

Анкара может пересмотреть свою позицию по членству в НАТО Швеции и Финляндии, если они выполнят её условия. Об этом сообщила сегодня турецкая пресса. По её информации, страна подготовила так называемое "скандинавское досье", где изложила свои требования. Насколько они выполнимы, пока неизвестно. Но на пути вступления в альянс Стокгольма и Хельсинки возникло новое препятствие. Против высказался президент Хорватии.

Не успела Турция заблокировать начало переговоров в НАТО о вступлении в организацию Финляндии и Швеции, как против также жёстко высказывается и Хорватия. Президент Зоран Миланович в своих заявлениях категоричен: раз уж Анкара пытается по максимуму использовать сложившуюся ситуацию для решения собственных интересов, то чем Загреб хуже? Никакого радушного приёма для новых членов не будет - как минимум, пока в Боснии и Герцеговине не проведут реформу избирательного законодательства. Политик полагает, что соседи всерьёз ущемляют права хорватов и целенаправленно не допускают их к высоким постам.

"Если наш парламент поддержит заявки Финляндии и Швеции - это будет актом против Хорватии. Если мы ратифицируем эту инициативу молча, то мы пожертвуем - если так можно выразиться - наше последнее фамильное серебро. То есть, единственный инструмент и рычаг воздействия, который у нас есть на данный момент для решения наших собственных проблем", - заявил Миланович.

Вашингтон словно застрял между молотом и наковальней. Накануне госсекретарь Энтони Блинкен в Нью-Йорке встретился с министром иностранных дел Турции. Совместную пресс-конференцию дипломаты проводят в хорошем настроении. Оба отмечают значимость проведённого разговора. Вот только Чавушоглу по итогам не даёт никакой конкретики: удалось ли его американскому коллеге сломить упрямство Анкары. Белый дом при этом продолжает заверять общественность, что всё идёт по плану.

"Мы уверены, что в конце концов Финляндия и Швеция присоединятся к организации, а также, что обеспокоенности Турции можно будет решить. И Финляндия, и Швеция сейчас работают над этим напрямую с Турцией, но мы также ведем переговоры с турками и пытаемся помочь", - сказал Джейк Салливан.

В четверг Сенат США проведёт голосование по очередному пакету военной, экономической и гуманитарной помощи Украине на сумму $40 млрд. Кипрские фермеры бунтуют. Перед президентским дворцом в Никосии толпы недовольных жгут стоги сена и разливают молоко прямо на улицы. Причина гнева проста - взлетевшие до небес цены на электроэнергию, горючее и удобрения. Если правительство не сможет обуздать ценовой всплеск, то скоро многие хозяйства рискуют обанкротиться и закрыться. Продовольственная тема очень остро выражена сейчас в Евросоюзе.

Цены на пшеницу подскакивают до рекордных уровней. Вслед за хлебом дорожает и остальное продовольствие. Однако перекладывают ответственность на Россию.

"Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугубленные последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине. Обострились они в связи с волной односторонних и нелегитимных антироссийских санкций, которые подорвали доверие к западным правительствам ввиду непредсказуемости их действий, а также нарушили цепочки поставок и создали сбои международных финансовых потоков. Более того, продолжаются угрозы введения новых рестрикций, что провоцирует еще большую панику и нестабильность", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Сказ про то, что во всём виновата Россия и лично её президент, кажется, надоел уже и простым американцам. В интернете выступление нового представителя Белого дома они назвали неуверенным, а саму Карин окрестили некомпетентной.

"Результатом является отсутствие сдержек и противовесов в России и решение одного человека начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак. Ой, то есть в Украину. Ну в общем, да. Ну, мне 75 лет", - сказал Джордж Буш.

Аудитория, конечно, посмеялась. Некоторые пользователи интернета заметили, что, возможно, Джордж Буш-младший вовсе не оговорился, а неосознанно сказал правду про свои политические промахи.

Александра Сергомасова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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