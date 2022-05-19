Дожди с градом и холода: в России установилась аномальная погода

Синоптики рассказали, когда ждать потепления

Непогода охватила сразу несколько областей России. В Пермском крае прошли грозы, местами с градом. На юге проливные дожди, шквалистый ветер, понижение температуры продлятся как минимум до середины следующей недели.

Небольшой, но очень активный волновой циклон с Запада отложил приход тепла как минимум до конца недели, говорят синоптики. Первым на пути атмосферных фронтов оказался Крымский полуостров. Погода здесь во власти дождей почти с начала недели. В Симферополе отметка на термометре едва дотягивает до плюс десяти.

Дожди начались и в Ростовской области. Там объявлено штормовое предупреждение. А уже к полудню холодные осадки с грозами, шквалистым ветром и градом распространятся на территории Краснодарского края и Северного Кавказа. Так что ждать у моря погоды туристам пока не советуют.

Аномально холодная по майским меркам погода установилась и в Центральном федеральном округе. В столице по прогнозу до конца суток - дожди с прояснениями. А температурный режим, не превышающий здесь с середины месяца и 15 градусов, по данным синоптиков, скорее соответствует нормам конца апреля. По теплу и солнцу москвичи очень скучают!

Лета в столице хоть пока и не обещают, но того, что череда дождей и холодов наконец-то завершится, жители могут ожидать уже со дня на день. Уже с пятницы воздух начнет прогреваться всё сильнее. А к концу выходных окончательно прекратятся осадки.

Татьяна Сидорова, Илья Дроздов, "ТВ Центр".

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