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Вице-премьер Новак рассказал об энергобезопасности России

11:49
  • четверг
  • 19 мая 2022

Россия независима от любых действий

Отказ Европы от российских энергоресурсов приведёт лишь к изменению цепочек поставок. Баланс на рынке сохранится. Об этом в четверг заявил Александр Новак. Заместитель председателя правительства выступил перед участниками и гостями Просветительского марафона "Новые горизонты". Его организовало Российское общество "Знание", сообщает "ТВ Центр".

Как отметил вице-премьер, политические заявления из стран ЕС приводят лишь к росту цен на мировых рынках. В отдельных государствах стоимость электроэнергии увеличилась почти в 3 раза. Как подчеркнул Новак, в случае отказа Европы от российского сырья, произойдёт перераспределение экспорта в другие регионы. В том числе в Азиатско-Тихоокеанский. Так или иначе, баланс на рынке сохранится, однако Европе придётся покупать российскую нефть дороже - через посредников.

"С точки зрения энергобезопасности нашей страны, мы будем независимы от любых действий, обеспечены в полном объёме. Я считаю, что наши компании за 2 месяца переформатировались и сегодня они достаточно уверенно себя чувствуют. Внутренний рынок в принципе никак не затрагивает, что касается экспорта, сегодня мы его уже практически восстанавливаем", - заявил Александр Новак.

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