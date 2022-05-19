Слониха судится с зоопарком в Нью-Йорке

Интересы животного в суде представляют адвокаты

Беспрецедентный случай - в Нью-Йорке слониха судится с зоопарком из-за принудительного содержания в неволе. У животного даже есть собственный адвокат, который отстаивает интересы своей подопечной. Иск к рассмотрению суд штата принял. Однако удастся ли слонихе отстоять своё право на свободу и станет ли этот случай первым в юридической практике?

Слониха Хэппи приветствует посетителей зоопарка в Бронксе. По всей видимости, сейчас она в хорошем настроении. А может испытывает волнение, ведь решается ее судьба. Апелляционный суд штата Нью-Йорк наконец-то начал рассмотрение иска против зоопарка. И у слонихи с непростой судьбой появился шанс выйти на волю.

Это первый случай в истории стран англосаксонской правовой семьи, когда истцом в деле "хабеас корпус" - то есть произвольного задержания - выступает не человек. И этому есть объяснение. В 2005-м году Хэппи стала первым слоном, который прошел зеркальный тест. А это значит, что у животного есть самосознание. Многие зоозащитники посчитали, что к животному в этом случае нужно относиться по-особому и держать слониху Хэппи в неволе нельзя.

Сейчас Хэппи уже 51 год. Она родилась в Таиланде в дикой природе. Но 45 лет прожила в неволе - в зоопарке Нью-Йорка. И сейчас считается самым одиноким слоном в мире. Ей не с кем общаться - ее сородичи в зоопарке умерли или переехали. А жить приходится в тесном вольере.

Интересы животного в суде защищают адвокаты "Проекта по правам не людей". Они требуют признать право несчастной Хэппи на физическую свободу и затем хотят перевезти ее в заповедник.

"Ученые единодушны в том, что слоны не просто независимы, но они также обладают сложным когнитивным и эмоциональным интеллектом, альтруистичны, очень общительны", - говорит адвокат Моника Миллер.

Суд хоть и принял дело к рассмотрению, но в процессе чувствовалась озадаченность происходящим.

"Значит ли это, что я не могу завести собаку? Я имею в виду, что собаки могут запоминать слова. И я думаю, что большинство людей, у которых есть собаки или какие-либо домашние животные, сказали бы, что они чувствуют особую связь животных с ними", - считает помощник судьи апелляционного суда штата Нью-Йорк Дженни Ривера.

Правозащитники настаивали на свободе - на возможности слонихи жить в заповеднике. Суд выслушал все аргументы, но дату оглашения решения пока не объявил.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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