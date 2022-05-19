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Военкор сообщил о сдаче в плен замкомандира "Азова"

10:03
  • четверг
  • 19 мая 2022

Паламар вышел с "Азовстали" минувшим вечером

Более половины блокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе боевиков сдались в плен. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Основатель батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский также заявил, что через его участок за сутки прошли 785 человек, процесс не останавливался даже с наступлением темноты.

В Кремле высказались о сдаче в плен боевиков с "Азовстали"
Среди сдавшихся на "Азовстали" боевиков оказались женщины

Тем временем стало известно, что среди сложивших оружие на "Азовстали" оказался и заместитель командира запрещенного в России украинского батальона "Азов" Святослав Паламар (он же Калина).

"Сейчас с Калиной занимаются. Ждем итоговую пресс-конференцию Калины", —сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его данным, Паламар вышел с завода "Азовсталь" вечером в среду, 18 мая.

Минобороны России 16 мая доложило о договоренности с представителями блокированных в Мариуполе украинских военных о сдаче. Был открыт гуманитарный коридор, по которому раненых пленных доставляют в медучреждение в Новоазовске.

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