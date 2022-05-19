Володин назвал виновников будущих глобальных кризисов

Ответственность несут авторы наибольшего числа антироссийских санкций

Главными виновниками нынешних проблем и грядущих кризисов во всем мире являются недружественные России государства, которые ввели больше всего антироссийских санкций. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

Политик представил в своем Telegram-канале топ государств — лидеров по количеству введенных против России рестрикций. Всего в отношении нашей страны введено 10536 санкций. Из них 2754 были введены до 24 февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию по защите республик Донбасса.

Первое место в рейтинге лидеров по количеству антироссийских санкций заняли США (1983). Затем следуют Канада (1402), Швейцария (1361) и Великобритания (1360).

Евросоюз в совокупности ввел против России 1199 ограничительных мер, Австралия — 1150, Япония — 902.

Именно эти государства, подчеркнул Володин, спровоцировали рост цен на энергоресурсы и продовольствие, вводя незаконные санкции против России.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что неграмотные макроэкономические шаги Запада подорвали продовольственную безопасность в мире задолго до начала российской спецоперации на Украине.

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