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Посол Украины в ФРГ назвал цель оскорблений в адрес Шольца

10:43
  • четверг
  • 19 мая 2022

Дипломат утверждает, что не хотел обидеть канцлера

Резкая риторика в адрес канцлера Германии Олафа Шольца не преследовала цель оскорбить или обидеть его. Такое заявление в четверг, 19 мая, сделал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.
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Комментируя свои оскорбительные высказывания в адрес главы германского правительства, украинский дипломат заверил, что пытался лишь подтолкнуть Шольца к изменению политики в отношении Украины.

По словам Мельника, многие украинцы удивлены тем, что канцлер ФРГ Олаф Шольц до сих пор не побывал в Киеве. Посол назвал странным, что "люди всегда ищут предлоги, чтобы не принимать нужное решение, например о поставках тяжелых вооружений на Украину, или отложить его".

При этом дипломат признал, что понимает — его заявления могут задеть, однако "иногда нет другого выхода, кроме как риторически обидеть, даже спровоцировать". Если в результате Берлин изменит свою политику, выиграет не только Украина, но и сама Германия, заявил Мельник в интервью Funke.

В начале мая стало известно, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал Олафа Шольца "обиженной печеночной колбасой". Канцлеру досталось за его отказ посетить Киев.

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