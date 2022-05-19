В Госдуму внесли законопроект о движении молодежи и детей "Большая перемена"

Участие в его деятельности будет добровольным

В Госдуму внесли законопроект о российском движении детей и молодежи "Большая перемена".

Документ опубликован в базе данных в день столетия пионерского движения. Одним из авторов законопроекта значится бывший активист "Молодой гвардии Единой России" Артем Метелев.

Движение займется воспитанием и самореализацией детей, организацией досуга, проведением государственной политики в интересах детей и молодежи. В нем могут принять участие школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей. Участие в движение будет добровольным.

Согласно документу, наблюдательный совет нового российского движения может возглавить президент Владимир Путин.

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