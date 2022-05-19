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Глава ДНР сообщил о большом числе сдавшихся боевиков на "Азовстали"

10:52
  • четверг
  • 19 мая 2022

По данным Пушилина, сложили оружие более половины блокированных военных

Более половины из числа блокированных на комбинате "Азовсталь" в Мариуполе украинских военных сдались в плен. Об этом сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

В Кремле высказались о сдаче в плен боевиков с "Азовстали"
Среди сдавшихся на "Азовстали" боевиков оказались женщины

"Еще не все вышли, процесс идет... Больше половины точно абсолютно уже вышло, уже сложили оружие и вышли с белым флагом", — заявил Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Ранее основатель батальона "Восток" сил ДНР Александр Ходаковский сообщил, что за прошедшие сутки с территории "Азовстали" вышли и сдались в плен 785 военных ВСУ. По подсчетам военного корреспндента ВГТРК Александра Сладкова, к началу сдачи в плен боевиков на "Азовстали" находились около 2500 человек, более 800 из них — бойцы украинского батальона "Азов" (запрещенного в России).

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