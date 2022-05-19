В Совфеде объявили о провале программы импортозамещения

Это заметно во многих сферах, заявил сенатор Клишас

Программа импортозамещения в России провалена полностью. Такое мнение в четверг, 19 мая, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, в импортозамещении на сегодняшний день "кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего".

Клишас написал в своем Telegram-канале, что "наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах".

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в России в успешность стратегии импортозамещения верят 85% респондентов. 20% уверены, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших зарубежных компаний, 48% полагают, что смогут заменить по большинству товаров и услуг, по меньшинству — 17%. Только 9% опрошенных утверждают, что не верят в успешность импортозамещения.

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