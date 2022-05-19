ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Совфеде объявили о провале программы импортозамещения

11:20
  • четверг
  • 19 мая 2022

Это заметно во многих сферах, заявил сенатор Клишас

Программа импортозамещения в России провалена полностью. Такое мнение в четверг, 19 мая, высказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Мамонтов: импортозамещение должно происходить в голове

По словам сенатора, в импортозамещении на сегодняшний день "кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего".

Клишас написал в своем Telegram-канале, что "наши люди это видят и по товарам народного потребления, и во многих других сферах".

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что в России в успешность стратегии импортозамещения верят 85% респондентов. 20% уверены, что отечественные производители смогут полностью заменить продукцию ушедших зарубежных компаний, 48% полагают, что смогут заменить по большинству товаров и услуг, по меньшинству — 17%. Только 9% опрошенных утверждают, что не верят в успешность импортозамещения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.