ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Италия предложила план мирного урегулирования конфликта на Украине

11:21
  • четверг
  • 19 мая 2022

Документ передали в ООН

Министерство иностранных дел Италии при участии премьер-министра разработало поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине.
Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры

Документ содержит в себе ряд пунктов, в том числе прекращение огня и заключение договора по "оспариваемым" сторонами конфликта территориям. Также предполагается подписание многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал данный план генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Реакция главы международной организации пока неизвестна.

Также Рим ознакомил со своей разработкой представителей государств "Большой семерки", сообщает La Repubblica.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Владимир Путин подробно изложил Шольцу логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мариуполь
Мариуполь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.