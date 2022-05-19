Италия предложила план мирного урегулирования конфликта на Украине

Документ передали в ООН

Министерство иностранных дел Италии при участии премьер-министра разработало поэтапный план мирного урегулирования ситуации на Украине.

Документ содержит в себе ряд пунктов, в том числе прекращение огня и заключение договора по "оспариваемым" сторонами конфликта территориям. Также предполагается подписание многостороннего соглашения о гарантиях безопасности в Европе.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал данный план генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Реакция главы международной организации пока неизвестна.

Также Рим ознакомил со своей разработкой представителей государств "Большой семерки", сообщает La Repubblica.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Владимир Путин подробно изложил Шольцу логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

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