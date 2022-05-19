Ракетчики ВС России уничтожили за сутки 350 украинских объектов

В Мариуполе сдались в плен еще 770 боевиков

Около 350 украинских военных объектов уничтожили за сутки ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск России. В числе ликвидированных подразделений – станции радиоэлектронной борьбы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы", - заявил Конашенков на брифинге.

Генерал также привел данные о сдавшихся в плен украинских военных в Мариуполе. По словам Конашенкова, на заводе "Азовсталь" сдались в плен за прошедшие сутки более 770 боевиков националистического подразделения "Азов" (запрещен в России). Всего сложили оружие уже 1 730 человек, передает ТВЦ.

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