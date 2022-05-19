В России за сутки госпитализированы 2117 человек с коронавирусом

Выявлено 4927 человек

За сутки в России госпитализированы 2117 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4927 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 365 человек, из них госпитализирован только 122.

Выздоровели за сутки 5952 человека. Скончались 97 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18278617 человек. Умерли 378072 зараженных. Вылечились 17670628 заболевших.

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