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Половина импортеров российского газа открыла счета для оплаты в рублях

11:40
  • четверг
  • 19 мая 2022

Об этом рассказали в правительстве России

Около половины импортеров российского газа уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты по новой схеме. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.
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В настоящее время российский газ покупают свыше 50 компаний. Из них около половины уже открыли счета в ГПБ для оплаты по новой, рублевой, схеме.

Отдельные крупные компании уже либо оплатили, либо готовы оплатить поставки российского газа, отметил Новак, не называя конкретных импортеров. Он пообещал, что "в ближайшие дни увидим окончательный список — кто оплатил газ в рублях и кто отказался от оплаты".

Замглавы федерального правительства напомнил, что перевод платежей в рубли — вынужденная мера, чтобы обеспечить сохранность российской экспортной выручки, потому что действия некоторых стран приводят к рискам в отношении этих средств, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что приобретающие российский газ компании не испытывают никаких дополнительных трудностей из-за оплаты поставок в рублях, никаких потерь в связи с переходом к новой схеме они не несут.

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