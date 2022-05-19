ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рособрнадзор отверг необходимость предъявления COVID-сертификатов перед экзаменами

11:57
  • четверг
  • 19 мая 2022

Такие документы не потребуются

В российских школах 19 мая начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов (ОГЭ), который продлится до 9 июля. В связи с этим в Рособрнадзоре уточнили принципы организации ОГЭ.
Роспотребнадзор сохранил антиковидные меры во время ЕГЭ

В ведомстве уточнили, что в 2022 году девятиклассники вновь проходят итоговую аттестацию в доковидном формате. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ.

Результаты ПЦР-тестирования или сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса перед экзаменами предъявлять не нужно, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии +7 (495) 984-89-19, сообщается на официальном сайте ведомства.

В марте 2022 года Роспотребнадзор отменил действие ряда антиковидных мер в общеобразовательных организациях. В частности, отменено требование о предъявлении медицинской справки, если ребенок был в контакте с больным коронавирусом, а также по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
COVID-сертификат
COVID-сертификат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.