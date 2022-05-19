Рособрнадзор отверг необходимость предъявления COVID-сертификатов перед экзаменами

Такие документы не потребуются

В российских школах 19 мая начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов (ОГЭ), который продлится до 9 июля. В связи с этим в Рособрнадзоре уточнили принципы организации ОГЭ.

В ведомстве уточнили, что в 2022 году девятиклассники вновь проходят итоговую аттестацию в доковидном формате. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.

Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы (русский язык и математику) в форме ОГЭ или ГВЭ.

Результаты ПЦР-тестирования или сертификаты о прохождении вакцинации от коронавируса перед экзаменами предъявлять не нужно, подчеркнули в Рособрнадзоре.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии +7 (495) 984-89-19, сообщается на официальном сайте ведомства.

В марте 2022 года Роспотребнадзор отменил действие ряда антиковидных мер в общеобразовательных организациях. В частности, отменено требование о предъявлении медицинской справки, если ребенок был в контакте с больным коронавирусом, а также по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку за партой.

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