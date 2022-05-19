Украинские боевики оказались в котле в районе Лисичанска

В окружении около 2,5 тысячи украинских военных

Посол Луганской народной республики в России сообщил о новом котле, в который попали украинские военные. По данным Родиона Мирошника, примерно 2,5 тысячи боевиков окружены в районе города Лисичанска.

"На подходах к Лисичанску образовался новый котелок. Горское и Золотое - там, по данным наблюдателей, закрыто до 2-2,5 тысячи украинских боевиков", - сообщил Мирошник в Telegram.

Посол ЛНР подчеркнул, что у попавших в котел военных ВСУ два варианта. Либо сложить оружие и выжить, либо продолжить сопротивление и погибнуть, написал Мирошник. При этом отмечается, что сам город Лисичанск пока остается под контролем украинских военных, однако большинство поселков на подходе контролируется союзными силами.

По данным Мирошника, в рядах украинских батальонов – панические настроения. Взгляды многих устремлены на "Азовсталь", ловят любую информацию об отношении к пленным.

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