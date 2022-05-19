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В Харькове снесли памятник Александру Невскому (видео)

11:58
  • четверг
  • 19 мая 2022

Он простоял 18 лет

В Харькове снесли памятник князю Александру Невскому, видео акта вандализма распространилось по социальным сетям.

Монумент стоял в районе Салтовка. Его сбросили с постамента с помощью грузовика и тросов, пишет издание "Страна".

Памятник Александру Невскому в Харькове установили в августе 2004 года в дни празднования 350-летия города.

Ранее украинские власти снесли памятник писателю Максиму Горькому в поселке Кегичевка Харьковской области и в Виннице. Винницкий горсовет принял решение в рамках "деколонизации и избавления от российского наследия". Власти заявили, что Горький называл украинский язык "наречием" и поддерживал советскую систему лагерей.

 

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