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В России полностью восстановили оказание плановой медпомощи

12:29
  • четверг
  • 19 мая 2022

Ее приостанавливали из-за COVID-19

Оказание плановой медицинской помощи, реабилитации, а также профилактических мероприятий в России восстановлено. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко обозначил важную задачу для российского здравоохранения

По словам главы Минздрава, в российской системе здравоохранения и медицины также вернулись к интенсивной научно-исследовательской работе и активной образовательной деятельности.

Приветствуя участников V Инновационного Петербургского медицинского форума, Мурашко выразил уверенность, что форум откроет новые перспективы совершенствования медицинской помощи на основе инновационных технологий и станет очередным шагом вперед на пути к увеличению продолжительности и повышению качества жизни россиян, сообщает ТАСС.

Зимой 2021/2022 из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией существенно возросла нагрузка на российскую систему здравоохранения. В связи с этим в некоторых регионах приостановили оказание плановой помощи. По мере снижения заболеваемости COVID-19 и нагрузки на медучреждения объемы плановой помощи наращивали.

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил к 12 мая поэтапно возобновить в регионах оказание плановой медицинской помощи, приостановленной из-за пандемии.

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