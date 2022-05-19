Медведев назвал плюсы попыток США подтолкнуть Россию к дефолту

Такой дефолт носил бы политический характер, а не финансовый

Американцы рассматривают способы запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах, однако это "не самое плохое для нас решение". С таким заявлением в четверг, 19 мая, выступил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что в данном случае речь идет не о финансовом, а о политическом дефолте: Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Соответственно, такой дефолт не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны.

Однако в случае дальнейших судебных разбирательств по поводу антироссийских санкций подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора, подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза также указал, что из-за поведения США деньги не получат и американские держатели долговых бумаг, причем по вине свих же властей. Медведев заявил, что это "сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса".

Российский политик также заявил в своем Telegram-канале, что Россия может исполнить свои обязательства в рублях — и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях. А может не платить вовсе "и неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наша страна будет совершать выплаты в рублях иностранным держателям своего суверенного долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта. Глава Минфина подчеркнул, что "мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть".

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