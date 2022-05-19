ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев назвал плюсы попыток США подтолкнуть Россию к дефолту

12:48
  • четверг
  • 19 мая 2022

Такой дефолт носил бы политический характер, а не финансовый

Американцы рассматривают способы запретить России расплачиваться по нашим долговым обязательствам в долларах, однако это "не самое плохое для нас решение". С таким заявлением в четверг, 19 мая, выступил замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Минфин опроверг сообщения СМИ о дефолте России по евробондам

Политик подчеркнул, что в данном случае речь идет не о финансовом, а о политическом дефолте: Россия способна погашать любые свои обязательства в любой валюте, если не создавать ей искусственных проблем. Соответственно, такой дефолт не скажется на реальной финансовой репутации нашей страны.

Однако в случае дальнейших судебных разбирательств по поводу антироссийских санкций подобные действия США, создающие технические помехи для исполнения обязательств, должны рассматриваться судом или как форс-мажор, или как виновное поведение кредитора, подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза также указал, что из-за поведения США деньги не получат и американские держатели долговых бумаг, причем по вине свих же властей. Медведев заявил, что это "сильный ход Байдена, укрепляющий доверие к своей финансовой системе на фоне инфляции и энергетического кризиса".

Российский политик также заявил в своем Telegram-канале, что Россия может исполнить свои обязательства в рублях — и это тоже будет надлежащее их исполнение в таких условиях. А может не платить вовсе "и неистраченные деньги использовать именно на те цели, которые очень не понравятся американским маразматикам".

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что наша страна будет совершать выплаты в рублях иностранным держателям своего суверенного долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта. Глава Минфина подчеркнул, что "мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.