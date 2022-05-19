Россия создает самую мощную в мире лазерную систему

Разработки идут в Сарове

Ядерный центр в Сарове разрабатывает уникальные научные установки. Россия существенно продвинулась в этом направлении, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко. По его словам, центр атомной энергетики занимается оборонными проектами, среди которых есть абсолютно уникальные работы.

"Нам показывали создаваемую сейчас одну из самых мощных лазерных систем в мире, когда она будет создана, то это будет самая мощная лазерная система. И эта система позволит изучать материю при абсолютно других параметрах", - сообщил Фурсенко во время марафона "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

По словам помощника президента, этот проект может стать одним из вариантов основы для создания термоядерных реакторов на новых принципах. Фурсенко убежден, что наука в ближайшие годы радикально изменится и изменит мир вокруг. Изменения будут сравнимы с тем, что произошло в начале прошлого века, приводит слова помощника президента ТАСС.

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