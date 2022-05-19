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Помощник президента предрек экономике России технологический суверенитет

14:49
  • четверг
  • 19 мая 2022

Максим Орешкин выступил на марафоне "Новые горизонты"

Экономика России станет технологически суверенной. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин. В четверг он выступил перед участниками и гостями Просветительского марафона "Новые горизонты".

Мероприятие организовало Российское общество "Знание". Как отметил Орешкин, все ключевые технологии должны создаваться внутри страны. При этом Москва продолжит развивать совместные проекты с государствами-партнёрами.

По словам Орешкина, по итогам 22 года инфляция не превысит 15 процентов. Уже в ближайшие недели цены на многие группы товаров в России начнут снижаться. В Европе ситуация иная. Из-за продовольственного кризиса многим странам грозит голод. Всему виной необдуманные действия США и их союзников.

"То, что сейчас Америка пытается сделать с Украиной - вывести запасы зерна, которые на Украине сейчас есть, в свою пользу - это как раз ещё одно действие, которое сейчас не только обрекает Украину на глобальные серьёзные гуманитарные проблемы, но и обрекает глобальный мир на большие проблемы с голодом. И главная причина глобального голода, который случится в этом году - это необдуманные экономические действия США, Евросоюза", - заявил Орешкин.

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