Новая опасная болезнь стремительно распространяется по миру

Речь идет об оспе обезьян

Новая опасная болезнь распространяется в Европе и Америке. Режим санитарной тревоги введён в Мадриде после выявления восьми случаев заражения оспой обезьян. Заболевание подозревают ещё у нескольких десятков человек, сообщает "ТВ Центр".

Испания стала третьей страной в ЕС, где подтверждены случаи инфицирования. Также в списке Великобритания и Португалия. О первом заразившемся сообщили в четверг в США. Есть заболевшие и в Канаде.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция. Встречается, в основном, в Африке и редко выходит за пределы континента. Передаётся человеку от диких животных - приматов и грызунов. У людей вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. В 20 процентах случаев может приводить к летальному исходу.

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