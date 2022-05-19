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Новая опасная болезнь стремительно распространяется по миру

14:55
  • четверг
  • 19 мая 2022

Речь идет об оспе обезьян

Новая опасная болезнь распространяется в Европе и Америке. Режим санитарной тревоги введён в Мадриде после выявления восьми случаев заражения оспой обезьян. Заболевание подозревают ещё у нескольких десятков человек, сообщает "ТВ Центр".
В Испании ввели режим санитарной тревоги из-за оспы обезьян

Испания стала третьей страной в ЕС, где подтверждены случаи инфицирования. Также в списке Великобритания и Португалия. О первом заразившемся сообщили в четверг в США. Есть заболевшие и в Канаде.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция. Встречается, в основном, в Африке и редко выходит за пределы континента. Передаётся человеку от диких животных - приматов и грызунов. У людей вызывает температуру, сыпь, боли в мышцах, озноб и усталость. В 20 процентах случаев может приводить к летальному исходу.

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