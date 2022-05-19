В Москве задержали наркоторговцев

Они отправлены под арест

Столичные полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте мефедрона. Наркотики расфасовывали в одной из квартир, а потом реализовывали через службу доставки. От желающих не было отбоя. Буквально за несколько месяцев наркоторговцам удалось заработать свыше полутора миллиона рублей.

Это момент задержания поставщика наркотиков (см. видео). Его взяли в подъезде одного из домов в центре Москвы. При досмотре выяснилось, что в сумке уже был готовый товар. А еще пачка денег. Не исключено, что это выручка за уже проданный товар. Улики весомые и задержанный не отпирается, рассказывает все как есть.

Полицейские установили, что 47-летний москвич приобретал партию наркотиков в интернете, а затем перепродавал. Товар брал у 29-летнего приезжего. Именно он организовал бизнес. Расфасовывал наркотики в пакеты, а потом доставлял заказчикам, через курьерскую доставку такси. Недостатка в желающих приобрести запрещенный препарат не было.

За несколько месяцев злоумышленникам удалось заработать свыше полутора миллионов рублей. Именно такая сумма была найдена при обыске в квартире. Также оперативники обнаружили весы, упаковочный материал и почти 60 пакетиков с порошком.

Чем именно будут заниматься в ближайшие годы любители легких денег, теперь будет решать суд. Пока же на время следствия продавцов отравили под арест на два месяца.

Александр Соловов, "ТВ Центр".

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