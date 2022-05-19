В Москве запустили импортозамещающее производство важных лекарств

Речь идет о препаратах для лечения онкозаболеваний и ВИЧ

В "Технополисе Москва" запустили импортозамещающее производство важнейших препаратов для лечения онкозаболеваний и ВИЧ. Эти средства уже успешно поставляют во все регионы страны. Но этом предприятии выпускают в более 60 видов медикаментов, в том числе жизненно необходимые.

Меры безопасности на производстве онкопрепаратов такие же строгие как, например, на атомных станциях - перед входом в цех нужно не только облачиться в защитный костюм, но и смыть всю косметику и снять украшения. Изоляторы защищают как оператора - ведь субстанции, из которых делают лекарства очень токсичны - так и сами вещества. Не менее важны и методики производства. Они разрабатываются так же скрупулёзно, как и формулы препаратов. Этим занимается целая лаборатория.

"Проверяется стресс-тест методики. То есть, насколько она может проанализировать что-то в условиях, которые выходят из заводских. По умолчанию у нас таблетка качественная, мы всё видим. А что делать, если внезапный брак?" – отметил специалист по хромотографированию ООО "АМЕДАРТ" Егор Букин.

Естественно, чтобы понять, что делать в таком случае, нужен эксперимент - самый верный и прогрессивный научный метод. Тестер растворения помогает определить, как человеческий организм отреагирует на то или иное лекарство: в стакане создаётся среда, близкая к желудочной, и внутрь помещается препарат. Если он растворился – значит всё в порядке. А если остался осадок, то что-то пошло не так.

Мощности компании "АМЕДАРТ" позволяют ежегодно производить до 10 миллионов упаковок препаратов для лечения ВИЧ, и до миллиона - противоопухолевых средств. Лекарства уже поставляются в регионы в рамках закупок Минздрава. Это производство - яркий пример удачного превентивного импортозамещения.

"Оборудование у нас всё из дружественных стран, и если какие-то компоненты будут выходить из строя, их можно отремонтировать и на территории РФ", - рассказал директор по производству ООО "АМЕДАРТ" Сергей Золтов.

Год назад Владимир Путин подписал закон, согласно которому в случае перебоев с поставками жизненно необходимых лекарств, отечественные фармпроизводства, имеющие необходимое сырьё и оборудование, могут начать выпуск препаратов без согласия патентообладателя. Для этого выдаются так называемые "принудительные лицензии" - пока они есть только у нескольких крупных производителей.

"Поэтому для тех продуктов, которые на сегодняшний момент производят исключительно зарубежные компании, если государство нам разрешит производить, дадут принудительную лицензию, то мы достаточно оперативно и легко сможем их заместить с тем же самым качеством и значительно ниже стоимости", - отметил генеральный директор ООО "АМЕДАРТ" Андрей Колокольцов.

Если фармкомпания становится резидентом технопарка, это дает налоговые преференции, а еще возможность получить льготный заём 100 млн рублей по программе "Проекты развития". Эти меры в сочетании с грамотным управлением производством помогают реагировать на изменения и потребности рынка.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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