В Москве стартовал новый археологический сезон

Уникальные артефакты найдены на Тверской улице

В Москве начался археологический сезон. Более 650 площадок в центре города. На некоторых работы уже начались, сообщает "ТВ Центр".

Центральные улицы - просто кладезь артефактов! Недавно сразу несколько уникальных вещей обнаружили у булочной Филиппова на Тверской - там сейчас идёт реконструкция. Во время раскопок заметили изящную кофейную чашечку конца 18 века, специально изготовленную для кофейни легендарного пекаря – причём, с вензелями владельца.

Здесь же сотни лет пролежал крохотный сосуд из рейнской глины, которую немцы привозили в Московское княжество в 13-14-м веках. Очевидно, использовался для бальзама, весьма популярного уже в те времена. Ну а то, что горожане были весьма чистоплотны, говорят вот такие находки.

"Вот такой рукомойник, куда наливалась чистая вода, для того чтобы помыть руки. Таким образом наклоняясь, все москвичи в 17-18-м веке мыли руки, прежде чем войти в свой родной дом", - рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

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