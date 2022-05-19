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Эрдоган заявил НАТО, что не впустит Финляндию и Швецию в альянс

12:45
  • четверг
  • 19 мая 2022

Анкаре не нравится позиция Хельсинки и Стокгольма по РПК

Турция проинформировала страны НАТО о своем решении по поводу членства Швеции и Финляндии.
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Анкара скажет решительное "нет", заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Властям страны не нравится, что Хельсинки и Стокгольм активно поддерживают рабочую партию Курдистана (РПК), с которой Турция постоянно борются.

"Мы не хотим совершать одну и ту же ошибку дважды. Мы сказали нашим партнерам, что скажем "нет" членству Швеции и Финляндии в НАТО. Будем продолжать наш путь в этом же направлении", - отметил он (цитата по "РИА Новости").

Эрдоган напомнил, что у Турции есть полномочия заблокировать заявки Финляндии и Швеции. Ранее телеканал CNN написал, что Турцию могут исключить из НАТО из-за ее позиции.  

18 мая Стокгольм и Хельсинки подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Кроме Турции, против вступления Швеции и Финляндии в НАТО выступает Хорватия.

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