Уникальные дома в стиле конструктивизма на улице Шухова ждет капремонт

В домах заменят инженерные системы

Самое бережное отношение. В Даниловском районе столицы продолжается капитальный ремонт исторических зданий. Сейчас работы ведутся на улице Шухова - там приводят в порядок памятники конструктивизма. Жилые здания уже давно нуждались в обновлении. И прежде, чем начать, все действия надо было согласовать с жильцами. В знаменитом доме-писателей на Лаврушинском переулке этот этап уже давно пройден, а сам ремонт уж близок к завершению.

Улица Шухова известна на весь мир не только благодаря знаменитой башне. Для знатоков архитектуры это еще и центр притяжения. Уникальное место, где сохранился первый жилой комплекс в стиле конструктивизма. В годы первой пятилетки молодая советская власть решала жилищный вопрос с массой приехавших в столицу строителей нового государства быстро и качественно. Снаружи - никаких излишеств. Внутри - трехметровые потолки и максимум комфорта.

"Дома были кооперативные, строились они на деньги рабочих, которые жили в этом доме. Когда вы заселялись в эти дома, вы принимали на себя обязательства - во-первых, не везти с собой ваше имущество, которое находится особенно в антисанитарном состоянии. И еще один немаловажный факт, который о многом говорит, об эпохе той - вы обязаны были ликвидировать свою неграмотность к 30-му году", - рассказала культуролог, историк архитектуры авангарда Мария Василенок.

Образованные люди помогают этим домам и сейчас. За почти вековую историю эти уникальные здания наконец-то дождались первого качественного ремонта.

"Данные адреса - по Шухова, 17 и Шухова, 13 - попали в региональную программу фонда капитального ремонта по проведению на них полноценного капитального ремонта с заменой всех инженерных систем", - сообщил заместитель начальника технического надзора объектов культурного наследия в фонде капитального ремонта Даниил Лысин.

"В плане мы сначала меняем инженерные системы, которые расположены в подвальном помещении. Дальше мы выходим на ремонт фасада, ремонт подъезда", - рассказал Заместитель генерального директора генподрядной организации ССУ – 6 Алексей Чижов.

Отношение к объектам культурного наследия здесь самое бережное. Никакой самодеятельности и реконструкции - всё согласно утвержденным требованиям. И учитывая уникальность самих домов.

"Уже в середине 30-х дома в стиле конструктивизм не строились, уже в моду вошел сталинский неоклассицизм. Кстати говоря, в Лаврушинском этот известный дом писателей - он как раз таким примером и является", - пояснила Мария Василенок.

Этот красивый и знаменитый дом был возведён в 1937-м для Союза писателей СССР. Алексей Толстой приложил тогда немало усилий, чтобы поселить творцов в одном месте. Юрий Олеша, Агния Барто, Лев Кассиль. А еще - Катаев, Пастернак, Паустовский и Ильф с Петровым. Все они ходили по этим лестничным пролетам, смотрели на мир через эти окна. В веке 21-м и эти окна, и пролёты получили вторую жизнь.

"Полноценного ремонта долгое время не проводилось. И порядка 20 лет дом уже требовал, уже как бы кричал о том, что необходимо провести данные работы. Я уже не говорю про инженерные сети, которые порядка 50 лет не были заменены", - отметил Даниил Лысин.

"Электрика, замена кровли, подъезд ремонтировали - уже на завершающем этапе. На завершающем этапе также фасад. Если какие-то сложности возникали, мы прорабатывали их с жителями и старались максимально контактировать", - рассказал представитель стройподряда Азат Масагудов.

Сколько здесь сейчас живет писателей, никто не знает. Зато хорошо видно, насколько серьёзно и качественно выполняется капитальный ремонт. Возможно, он вдохновит кого-то из нынешних жильцов на не менее качественное творчество.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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