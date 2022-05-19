"Фанерон. Город мечты": в Москве открылась футуристическая экспозиция

Интерактивное пространство заработало на ВДНХ

Портал во Вселенную Будущего открылся на ВДНХ! Интерактивное пространство с самыми разными маршрутами точно станет новым местом притяжения для горожан – причём, не только детей, но и взрослых. Проект, построенный на комиксах, превратился в огромный мир, где возможно всё, о чём мечтают самые отчаянные фантазёры.

Минуя парадный вход в павильон "Космос" и обогнув здание с торца, гости ВДНХ проходят внутрь через противоположные двери и буквально с порога попадают во Вселенную Будущего. Спустя несколько тысячелетий с двухтысячных из кристалла надежды, спустившегося на Землю из недр галактики, вырастает город мечты Фанерон. Это мир креатива, удивительных технологий и впечатлений.

И зловещие пришельцы, и бравые защитники Фанерона - герои одноименного отечественного комикса, история которого началась ещё этой зимой на новогоднем интерактивно-познавательном шоу-перфомансе. Теперь у героев комиксов появился свой собственный дом.

"Если сейчас мы привыкли, что они все на бумаге или в электронном виде - в телефонах, планшетах, на мониторах, здесь мы попробовали представить, как это может выглядеть в будущем. Они могут появляться просто в пространстве, либо отражаться где-то на стене, ты можешь перелистывать страницы взмахами руки", - рассказал представитель команды создателей "Фанерон" Ярослав Абрамов.

Для тех, кто сам мечтает создавать и проявить себя творчески, в комикс-вселенной предусмотрено отдельное пространство - "Свободная мастерская".

"По сути, каждый день работает лаборатория. Ты можешь послушать, чему-то научиться и тут же попробовать сделать это своими руками. Причем, есть две версии: для ленивых и для продвинутых", - рассказал генеральный директор ГБУК "Москонцерт" Илья Бачурин.

Ну а в развлечениях в далеком будущем знают толк. Тут и оживающие от взаимодействия с гостями инсталляции, и кибербатлы в vr- пространстве, и рисование музыкой. А здесь, активировав портал гиперзеркала, можно перенестись в комикс и снять небольшое видео с героями города будущего и собой в главной роли и, конечно, скачать его на память о посещении выставки.

Новые впечатления в стенах футуристической экспозиции получат не только дети, но и взрослые. Первые гости выставки в восторге.

Двери в будущее открыты ежедневно с 11 утра до 10 вечера. До 15 часов вход на экспозицию "Фанерона" свободный, как и регистрация на мастер-классы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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