Московский зоопарк выпустил на волю более 10 летучих мышей

Они были спасены в холодное время года

В Московском зоопарке выпустили на волю 12 летучих мышей, которые были спасены неравнодушными москвичами в холодное время года. Зиму зверьки провели в Центре передержки, где их выхаживали зоологи. Теперь, когда потеплело, а от травм не осталось и следа, мыши готовы к полёту.

Выпускают их небольшими компаниями, причём, примерно в том месте, где были обнаружены. Так им проще найти дорогу домой. А этих кожанов нашли в центре Москвы, поэтому и решили поставить их на крыло на территории Московского зоопарка. Старт был назначен на поздний вечер: ночью летучие мыши ориентируются увереннее. Не все зверьки захотели расставаться с киперами, к которым уже привыкли. Но тяга к свободе всё же взяла верх.

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