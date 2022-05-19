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Московский зоопарк выпустил на волю более 10 летучих мышей

15:25
  • четверг
  • 19 мая 2022

Они были спасены в холодное время года

В Московском зоопарке выпустили на волю 12 летучих мышей, которые были спасены неравнодушными москвичами в холодное время года. Зиму зверьки провели в Центре передержки, где их выхаживали зоологи. Теперь, когда потеплело, а от травм не осталось и следа, мыши готовы к полёту.

Выпускают их небольшими компаниями, причём, примерно в том месте, где были обнаружены. Так им проще найти дорогу домой. А этих кожанов нашли в центре Москвы, поэтому и решили поставить их на крыло на территории Московского зоопарка. Старт был назначен на поздний вечер: ночью летучие мыши ориентируются увереннее. Не все зверьки захотели расставаться с киперами, к которым уже привыкли. Но тяга к свободе всё же взяла верх.

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