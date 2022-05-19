Россия высылает пятерых португальских дипломатов

Это ответ на недружественный шаг Лиссабона

МИД России заявил решительный протест послу Португалии в Москве в связи в провокационными действиями властей в Лиссабоне. Мадалену Фишер вызвали во внешнеполитическое ведомство, чтобы вручить соответствующую ноту.

"С российской стороны… был заявлен решительный протест в связи с провокационным решением властей Португальской Республики об объявлении 10 сотрудников российского загранучреждения в Португалии "persona nоn grata", - сообщили в МИД России.

В Москве подчеркивают, что недружественный шаг негативно отразится на российско-португальских отношениях. В качестве ответной меры объявлены "persona nоn grata" пять сотрудников посольства Португальской Республики в Москве. На сборы им дали две недели.

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