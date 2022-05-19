Лондон ввел новые санкции против трех российских авиакомпаний

Им запрещено продавать неиспользованные слоты на взлет и посадку в британских аэропортах

Британские власти внесли в санкционные списки трех российских авиаперевозчиков: "Аэрофлот", "Россия" и "Уральские авиалинии". Соответствующий документ в четверг, 19 мая, опубликовало министерство финансов Великобритании.

Ограничительные меры предусматривают замораживание активов этих компаний, которые находятся в британской юрисдикции. Также "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Россия" не смогут продать выгодные места, ранее забронированные для их самолетов в графике прибытия авиатранспорта в аэропорты Соединенного Королевства.

В МИД Британии рассчитывают, что новые рестрикции лишат российские компании возможных денежных поступлений на 50 млн фунтов стерлингов, сообщает "Интерфакс".

В феврале Евросоюз ввел в отношении российской авиаотрасли санкции в связи с ситуацией на Украине. Авиакомпании при международных полетах начали сталкиваться с попытками арестов самолетов, а западные лизингодатели потребовали вернуть более 500 самолетов на общую сумму в 20 млрд долларов.

После этого в России сформировали пул в 193 самолета, из которых 148 — SSJ 100, а остальные машины — иностранные, но выкупленные российскими авиакомпаниями.

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