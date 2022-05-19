ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав призвал готовиться к новой волне COVID-19

13:06
  • четверг
  • 19 мая 2022

Несмотря на спад заболеваемости, циркуляция вируса продолжается

Россиянам надо быть готовым к новым подъемам заболеваемости коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава профессора Владимира Чуланова, несмотря на нынешний спад активности COVID-19, циркуляция вируса продолжается.

ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в мире
Сделано заявление о новом всплеске коронавируса в России

"Активизация возбудителей, безусловно, еще возможна… В этих условиях, конечно, нужно сохранять готовность к росту случаев, продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса", - заявил Чуланов.

Профессор выступил на VIII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика". Инфекционист подчеркнул, что нельзя забывать и о гриппе - он и до пандемии являлся ключевой остро-респираторной инфекцией, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия COVID-19
Эпидемия COVID-19
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.