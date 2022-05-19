Минздрав призвал готовиться к новой волне COVID-19

Несмотря на спад заболеваемости, циркуляция вируса продолжается

Россиянам надо быть готовым к новым подъемам заболеваемости коронавирусом. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава профессора Владимира Чуланова, несмотря на нынешний спад активности COVID-19, циркуляция вируса продолжается.

"Активизация возбудителей, безусловно, еще возможна… В этих условиях, конечно, нужно сохранять готовность к росту случаев, продолжать усиленный генетический мониторинг за вариациями вируса", - заявил Чуланов.

Профессор выступил на VIII Межведомственной научно-практической конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика". Инфекционист подчеркнул, что нельзя забывать и о гриппе - он и до пандемии являлся ключевой остро-респираторной инфекцией, передает РИА Новости.

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