Рособрнадзор допустил перенос ОГЭ и ЕГЭ в граничащих с Украиной регионах

Это будет зависеть от конкретной ситуации

Все службы и пункты проведения экзамена готовы к государственной итоговой аттестации в 2022 году. Об этом в четверг, 19 мая, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Руководитель ведомства назвал готовность стопроцентной и напомнил, что 19 мая началась основная волна ОГЭ для девятиклассников.

При этом Музаев признал, что основным поводом для волнений остается влияние политической обстановки — чтобы "провокации, связанные, в том числе, с попыткой срыва экзамена, никак не повлияли на качество его проведения, чтобы вы, ребята, не отвлекались на возможные провокации".

Музаев заявил, что в российских регионах, которые непосредственно граничат с территорией Украины, ОГЭ и ЕГЭ могут быть перенесены на резервные сроки. Решение будет принято в зависимости от конкретной ситуации, цитирует главу Рособрнадзора ТАСС.

31 марта в Рособрнадзоре заявляли, что западные санкции не повлияют на проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России. Все риски предусмотрены, экзамены состоятся, "даже если страну отключат от интернета", заверял глава ведомства.

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