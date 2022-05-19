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Помощник Путина предрек к концу года глобальный голод

13:23
  • четверг
  • 19 мая 2022

Важно, чтобы Россию он не затронул

Помощник президента России Максим Орешкин предрек к концу 2022 года глобальный голод.
Байден разрабатывает план вывоза зерна из Украины

Наша страна приняла меры еще в 2021 году, однако важно, чтобы голод ее никаким образом не затронул, отметил он.

Основная причина возможного глобального голода – это необдуманные решения США и стран ЕС. В частности, монетарная политика американских властей и вывоз зерна из Украины.

"США пытаются вывести запасы зерна из Украины, это обрекает не только Украину на гуманитарную катастрофу, но и мир на голод", - отметил помощник президента в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты".

По оценке Орешкина, действия США составили примерно 60% роста цены на пшеницу.

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