Звезды эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации

Музыканты объединяются на фоне беспрецедентного давления Запада

Российская музыкальная ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи. О создании организации объявили звезды эстрады. Толчком к этому шагу стало беспрецедентное давление Запада и "отмена" русской культуры, заявил будущий председатель ассоциации, народный артист России Николай Басков.

"Запад поражен болезнью "отмены" русской культуры. Постоянно запрещают выступления многих наших артистов. Разве это не нацизм в чистом виде? Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации", - сказал на пресс-конференции Басков.

Певец Олег Газманов, в свою очередь, заявил, что во время такого беспрецедентного давления артисты должны объединяться. Певица Лариса Долина отметила, что сейчас в мире русский язык и русскую культуру "пытаются засунуть за шиворот". Она предлагает создать руччкоязычный международный песенный конкурс. А певец Григорий Лепс считает, что культура может стать основой экономического процветания страны, передает РИА Новости.

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