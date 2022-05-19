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Звезды эстрады объявили о создании Российской музыкальной ассоциации

13:25
  • четверг
  • 19 мая 2022

Музыканты объединяются на фоне беспрецедентного давления Запада

Российская музыкальная ассоциация займется поддержкой талантливой молодежи. О создании организации объявили звезды эстрады. Толчком к этому шагу стало беспрецедентное давление Запада и "отмена" русской культуры, заявил будущий председатель ассоциации, народный артист России Николай Басков.

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"Запад поражен болезнью "отмены" русской культуры. Постоянно запрещают выступления многих наших артистов. Разве это не нацизм в чистом виде? Мы решили заявить о создании Российской музыкальной ассоциации", - сказал на пресс-конференции Басков.

Певец Олег Газманов, в свою очередь, заявил, что во время такого беспрецедентного давления артисты должны объединяться. Певица Лариса Долина отметила, что сейчас в мире русский язык и русскую культуру "пытаются засунуть за шиворот". Она предлагает создать руччкоязычный международный песенный конкурс. А певец Григорий Лепс считает, что культура может стать основой экономического процветания страны, передает РИА Новости.

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